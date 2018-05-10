"Реал" интересуется хавбеком сборной Колумбии

Мадридский "Реал" интересуется полузащитником мексиканской "Америки" Матеусом Урибе, информирует ESPN.

По сведениям источника, скауты "сливочных" уже просматривали игру 27-летнего хавбека в играх за его клуб. Теперь же "Реал" намерен отследить его выступления в играх за сборную Колумбии на Чемпионате Мира в России.

В нынешнем сезоне Урибе забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за "Америку".