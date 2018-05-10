"Реал" интересуется хавбеком сборной Колумбии

Теги реал мадридамерикаматеус урибе

"Реал" интересуется хавбеком сборной КолумбииМадридский "Реал" интересуется полузащитником мексиканской "Америки" Матеусом Урибе, информирует ESPN.

По сведениям источника, скауты "сливочных" уже просматривали игру 27-летнего хавбека в играх за его клуб. Теперь же "Реал" намерен отследить его выступления в играх за сборную Колумбии на Чемпионате Мира в России.

В нынешнем сезоне Урибе забил 11 мячей и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за "Америку".

Напомним, в матчах против команд "большой пятерки" в нынешнем розыгрыше Ла Лиги "Реал" набрал 12 из 30 очков. | soccernews.ru

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