"Реал" интересуется хавбеком "Севильи"

Мадридский "Реал" интересуется полузащитником "Севильи" Стивеном Н'Зонзи, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть 29-летнего хавбека на "Сантьяго Бернабеу" желает лично новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги. В стане "сливочных" уже начали оценивать возможность приобретения француза, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Н'Зонзи забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Севилью".

Напомним, Куртуа намекнул на свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru