"Реал" интересуется хавбеком "Севильи"

Теги реал мадридсевильястивен нзонзи

"Реал" интересуется хавбеком "Севильи"Мадридский "Реал" интересуется полузащитником "Севильи" Стивеном Н'Зонзи, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть 29-летнего хавбека на "Сантьяго Бернабеу" желает лично новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги. В стане "сливочных" уже начали оценивать возможность приобретения француза, трансфер которого оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Н'Зонзи забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Севилью".

Напомним,  Куртуа намекнул на свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов