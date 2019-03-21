"Реал" интересуется хавбеком "Вест Хэма" Андерсоном

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"Реал" интересуется хавбеком "Вест Хэма" Андерсоном
Мадридский "Реал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Вест Хэма" Фелипе Андерсону, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" рассматривает кандидатуру Андерсона в качестве альтернативы хавбеку "Челси" Эдену Азару. Трансфер Андерсона может обойтись королевскому клубу в 70 миллионов евро.

25-летний Андерсон перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из "Лацио" за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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