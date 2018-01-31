"Реал" интересуется хавбеком "Зенита"

Теги леандро паредесреал мадридзенит санкт-петербургматео ковачич

"Реал" интересуется хавбеком "Зенита"Мадридский "Реал" интересуется полузащитником питерского "Зенита" Леандро Паредесом, информирует Marca со ссылкой на Clarín.

По сведениям источника, в королевском клубе рассматривают вариант с приобретением 23-летнего хавбека уже следующим летом. Сумма трансфера аргентинца может составить порядка 35-ти миллионов евро. При этом в сделку по Паредесу "сливочные" могут включить своего игрока середины поля Матео Ковачича.

В нынешнем сезоне Паредес забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 27 играх за "Зенит".

Напомним, Перес остановил свой выбор на двух кандидатах на усиление атаки "Реала". | soccernews.ru

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