"Реал" интересуется игроком "Лиона" Танги Ндомбеле

Представители "Реала" встретились с агентом полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле. Об этом пишет AS.

По информации источника, мадридцы впервые связываются с агентом 22-летнего игрока, чтобы выяснить какие у него планы на следующий сезон. В покупке футболиста заинтересован главный тренер "Сливочные" Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует ПСЖ и "Ювентус". Трансферная стоимость полузащитника - 50 миллионов евро.

Контракт Ндомбеле с "Лионом" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах Лиги 1, отметившись 6 ассистами.

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