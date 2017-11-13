"Реал" интересуется игроком, подписывать которого отказалась "Барселона"

Мадридский "Реал" интересуется защитником "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 26-летний бек "бело-голубых", от приобретения которого летом отказалась каталонская "Барселона", рассматривается королевским клубом в качестве одного из вариантов для усиления своей линии обороны.

В нынешнем сезоне Мартинес сыграл в 6 матчах за "Реал Сосьедад". Отметиться результативными действиями ему в них не удалось.

Напомним, "Реал" нацелился на летнюю трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru