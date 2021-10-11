"Реал" интересуется Кимпембе

Фото: инстаграм Кимпембе

"Реал" проявляет интерес к защитнику ПСЖ Преснелю Кимпембе.

Как сообщает Defensa Central, "сливочные" хотят усилить защитную линию еще одним опытным футболистом.

Соглашение Кимпембе с ПСЖ рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний француз провел 12 матчей во всех турнирах.

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