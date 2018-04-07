"Реал" интересуется ключевым хавбеком ПСЖ

Теги реал мадридпсжмарко верратти

"Реал" интересуется ключевым хавбеком ПСЖМадридский "Реал" интересуется ключевым полузащитником ПСЖ Марко Верратти, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб вполне будет готов побороться за 25-летнего хавбека парижан, если те по окончанию текущего сезона решат расстаться с ним. В стане "сливочных" надеются, что не самая удачная игра футболиста в решающих матчах текущего сезона, а также проблемы французского гранда с соответствием правилу финансового Fair Play могут вынудить "красно-синих" пойти на продажу итальянца.

Напомним, Бэйл передумал уходить из "Реала". | soccernews.ru

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