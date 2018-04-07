"Реал" интересуется ключевым хавбеком ПСЖ

Мадридский "Реал" интересуется ключевым полузащитником ПСЖ Марко Верратти, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб вполне будет готов побороться за 25-летнего хавбека парижан, если те по окончанию текущего сезона решат расстаться с ним. В стане "сливочных" надеются, что не самая удачная игра футболиста в решающих матчах текущего сезона, а также проблемы французского гранда с соответствием правилу финансового Fair Play могут вынудить "красно-синих" пойти на продажу итальянца.

Напомним, Бэйл передумал уходить из "Реала". | soccernews.ru