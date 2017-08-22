"Реал" интересуется ключевым игроком "Атлетико"

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"Реал" интересуется ключевым игроком "Атлетико"Мадридский "Реал" заинтересовался голкипером "Атлетико" Яном Облаком, информирует Ok Diario.

По сведениям источника, руководство королевского клуба определило 24-летнего вратаря в качестве приоритетного варианта на укрепление позиции "первого номера" своей команды. 

Отметим, что сумма отступных за Облака составляет 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" нацелился на хавбека "Реала". | soccernews.ru

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