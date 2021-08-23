"Реал" интересуется Ляпортом из "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может стать игроком мадридского "Реала", сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Сити" согласился не препятствовать уходу игрока, если за игрока предложат 60 миллионов фунтов.

Напомним, что "Манчестер Сити" подписал Ляпорта из "Атлетика" Бильбао в январе 2018 года за 65 миллионов фунтов. Соглашение защитника с "горожанами" рассчитано до конца июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Ляпорт сыграл 27 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 2 гола. За сборную Испании футболист сыграл в 6 матчах на Евро-2020, в которых забил один гол.

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