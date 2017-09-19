"Реал" интересуется молодым вратарем "Атлетика"

"Реал" проявляет интерес к вратарю "Атлетика" Кепе Аррисабалаге, сообщает Marca.

По сведения издания, королевский клуб может приобрести голкипера в январе. Впрочем, баски не горят желанием расставаться с молодым талантом и собираются продлить с ним контракт с отступными в размере 65 миллионов евро. Нынешнее соглашение Кепы с клубом истекает летом 2018 года.

22-летний Кепа выступает за "Атлетик" с 2015 года и провел за клуб 23 матча.

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