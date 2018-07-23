"Реал" интересуется одним из лучших бомбардиров Ла Лиги

1 Теги реал мадридродригокарим бенземаваленсияхулен лопетеги

"Реал" интересуется одним из лучших бомбардиров Ла ЛигиМадридский "Реал" заинтересовался форвардом "Валенсии" Родриго Морено, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что кандидатура 27-летнего нападающего "летучих мышей" рассматривается "сливочными" в качестве потенциальной замены своему игроку линии атаки Кариму Бензема. В подписании игрока сборной Испании заинтересован лично главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.

В прошлом сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним,  "Реал" нацелился на защитника "Порту". | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Да ладно ему уже 27

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