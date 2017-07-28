"Реал" интересуется полузащитником "Сан-Паулу"

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"Реал" интересуется полузащитником "Сан-Паулу"

Атакующий хавбек "Сан-Паулу" Лукас Фернандес Силва может перейти в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, скауты королевского клуба следят за 19-летним футболистом ещё с прошлого года. Впрочем, пока неизвестно, когда "сливочные" намерены сделать предложение по бразильцу.

Лукас Фернандес выступает за основную команду "Сан-Паулу" с 2016 года, сыграл 23 матча и забил 2 гола.

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