"Реал" интересуется пятью игроками "Аякса"

Мадридский "Реал" может усилиться несколькими игроками "Аякса", сообщает AS.

По сведениям издания, в сферу интересов королевского клуба входят Хаким Зиеш, Давид Нерес, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес и Донни ван де Бек.

Скауты "бланкос" следят за игрой вышеупомянутых футболистов. В частности, они посетят сегодняшний матч Лиги Чемпионов против "Валенсии".

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