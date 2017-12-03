"Реал" интересуется Салахом

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"Реал" интересуется Салахом

Мадридский "Реал" хочет купить вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, об этом сообщил главный тренер сборной Египта Эктор Купер.

"Мне достоверно сообщили, что "Реал" интересуется Салахом, но давайте не будем забегать вперёд. На мой взгляд, он и сейчас в замечательном месте" - цитирует Купера Goal.com.

Стоит отметить, что 25-летний Салах блестяще провёл первую половину текущего сезона и на сегодняшний день является лучшим бомбардиром АПЛ.  

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