"Реал" интересуется Шкриньяром

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"Реал" интересуется Шкриньяром

"Реал" проявляет интерес к словацкому защитнику "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, королевский клуб давно следит за футболистом и планирует приобрести словака летом 2018 года.

22-летний Шкриньяр перешел в "Интер" прошлым летом из "Сампдории" за 23 миллиона евро, провел за клуб 24 матча и забил 3 гола.

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