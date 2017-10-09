"Реал" интересуется швейцарским форвардом

Мадридский "Реал" интересуется форвардом швейцарского "Базеля" Димитри Оберлином, информирует El Bernabeu.

Так, по сведениям источника, королевский клуб следит за прогрессом 20-летнего нападающего самого титулованного клуба из "страны часов", и в случае его дальнейшего роста "сливочные" будут готовы предпринять попытки его заполучить.

В нынешнем сезоне Оберлин забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Базель".

Напомним, "Реал" поборется с "Барселоной" за Деле Алли. | soccernews.ru