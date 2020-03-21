"Реал" интересуется Сон Хын Мином

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"Реал" интересуется Сон Хын Мином

"Реал" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

Как сообщает Goal.com, "сливочные" нацелились на 27-летнего корейца, так как в клубе разочаровались в Луке Йовиче и ищут ему замену.

Отмечается, что мадридский клуб готов заплатить за трансфер Сона 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сон провел 32 игры, в которых отметился 16 голами и 9 ассистами.

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