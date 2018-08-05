"Реал" интересуется талантом "Барселоны"

Мадридский "Реал" интересуется талантом каталонской "Барселоны" Абелем Руисом, информирует Football Espana.

По сведениям источника, "сливочные" внимательно следят за прогрессом 18-летнего нападающего, которому сулят большое будущее в футболе. Ожидается, что королевский клуб будет готов предпринять попытки подписать перспективного игрока следующим летом.

В прошлом сезоне Руис забил 3 мяча в 26 матчах за вторую команду "Барселоны".

Напомним, СМИ назвали шесть кандидатов на замену Модрича в "Реале". | soccernews.ru