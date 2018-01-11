"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"

Мадридский "Реал" заинтересовался трансферной целью каталонской "Барселоны" в лице полузащитника бразильской "Витории" Луана.

Как информирует испанская пресса, в королевском клубе высоко оценивают шансы 18-летнего хавбека стать в будущем звездой мирового футбола. Поэтому "сливочные" будут готовы побороться за перспективного футболиста.

Напомним, Роналду назвал идеального кандидата на возможную замену Зидану. | soccernews.ru