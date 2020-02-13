"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны"

"Реал" интересуется нападающим "Интера" Лаутаро Мартинесом, информирует TyC Sports.

Отметим, что в контракте футболиста прописанная сумма отступных - 111 миллионов евро. "Интер", скорее всего, не согласиться снижать эту стоимость.

По данным источника, руководство "Реала" считает, что клуб готов потратить такую сумму за трансфер аргентинца.

Ранее сообщалось об интересе "Барселоне" к Мартинесу.

В этом сезоне 22-летний футболист участвовал в 28 матчах за "Интер", в которых забил 16 голов и сделал 4 ассиста.

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