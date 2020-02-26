"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны" Фабианом Руисом

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"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны" Фабианом Руисом

Мадридский "Реал" хочет купить полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса, передает Calciomercato.

По информации издания, "сливочные" готовы предложить итальянскому клубу 70 миллионов евро за 23-летнего хавбека. Стоит отметить, что "Барселона" также следит за игроком.

Руис играет в "Наполи" с 2018 года, куда перешел из "Севильи" за 30 миллионов евро. Его трансферная стоимость - 60 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 встрече.

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