"Реал" интересуется тремя игроками "Лилля"

В шорт-лист мадридского "Реала" попали сразу три игрока "Лилля", сообщает Marca.

По сведениям издания, королевскому клубу оказались интересны защитник Габриэл Магальянеш, хавбек Бубакару Сумаре и нападающий Виктор Осимхен.

"Сливочные" рассматривают возможность приобретения кого-то из этих футболистов во время летнего трансферного окна.

Рыночная стоимость Магальянеша оценивается в 15 миллионов евро, Сумаре - в 22 миллиона, а Осимхена - в 30 миллионов.

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