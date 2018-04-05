"Реал" интересуется тремя игроками "Манчестер Юнайтед"

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"Реал" интересуется тремя игроками "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" интересуется тремя игроками "Манчестер Юнайтед", информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, королевский клуб внимательно следит за голкипером "красных дьяволов" Давидом Де Хеа, их полузащитником Полем Погба и вингером Антони Мартиалем. Вполне возможно, что попытки приобрести кого-то из них "сливочные" сделают уже ближайшим летом.

Напомним, летом "Реал" может сделать три громких приобретения. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
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