Мадридский "Реал" интересуется тремя игроками "Манчестер Юнайтед", информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, королевский клуб внимательно следит за голкипером "красных дьяволов" Давидом Де Хеа, их полузащитником Полем Погба и вингером Антони Мартиалем. Вполне возможно, что попытки приобрести кого-то из них "сливочные" сделают уже ближайшим летом.

Напомним, летом "Реал" может сделать три громких приобретения. | soccernews.ru