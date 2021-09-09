"Реал" интересуется уругвайским талантом

Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" наблюдает за 20-летним форвардом "Пеньярола" Агустином Мартинесом, сообщает AS.

Уругваец забил 113 мячей в 170 матчах в молодёжных командах "Пеньярола".

На прошлой неделе игрок забил свой дебютный гол за сборную в матче против сборной Боливии. Футболист "Реала" Федерико Вальверде и Агустин имеют общее агентство.

Мартинес имеет контракт до 2024 года с отступными в 20 млн евро.

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