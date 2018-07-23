Мадридский "Реал" интересуется ведущим форвардом "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб рассматривает 25-летнего нападающего "красных дьяволов" в качестве одного из кандидатов на роль будущего наконечника своей атакующей линии.

В прошлом сезоне Лукаку забил 27 мячей и сделал 9 результативных передач в 51 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес сделал важное заявление о трансферной политике "Реала". | soccernews.ru