"Реал" интересуется ведущим форвардом "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедромелу лукаку

"Реал" интересуется ведущим форвардом "Манчестер Юнайтед"Мадридский "Реал" интересуется ведущим форвардом "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб рассматривает 25-летнего нападающего "красных дьяволов" в качестве одного из кандидатов на роль будущего наконечника своей атакующей линии.

В прошлом сезоне Лукаку забил 27 мячей и сделал 9 результативных передач в 51 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  Перес сделал важное заявление о трансферной политике "Реала". | soccernews.ru

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