"Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" интересуется ведущим вингером английского "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, королевский клуб внимательно следит за ситуацией с продлением контракта 23-летнего игрока с "горожанами", и в случае, если стороны не смогут достичь соглашения о пролонгации своего сотрудничества, "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать футболиста.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" готов обменять на Кейна двух своих игроков. | soccernews.ru