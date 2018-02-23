"Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити"

Теги реал мадридманчестер ситирахим стерлинг

"Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" интересуется ведущим вингером английского "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, королевский клуб внимательно следит за ситуацией с продлением контракта 23-летнего игрока с "горожанами", и в случае, если стороны не смогут достичь соглашения о пролонгации своего сотрудничества, "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать футболиста.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" готов обменять на Кейна двух своих игроков. | soccernews.ru

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