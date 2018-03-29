Мадридский "Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, информирует Daily Mirror.

По сведениям источника, королевский клуб может ближайшим летом предпринять попытки подписать 23-летнего игрока. Однако "горожане" рассчитывают продлить контракт со своим футболистом, дабы исключить его возможный отъезд на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" также проявляет интерес к Габриэлу Жезусу. | soccernews.ru