"Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити"

Теги реал мадридманчестер ситирахим стерлинг

"Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, информирует Daily Mirror.

По сведениям источника, королевский клуб может ближайшим летом предпринять попытки подписать 23-летнего игрока. Однако "горожане" рассчитывают продлить контракт со своим футболистом, дабы исключить его возможный отъезд на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" также проявляет интерес к Габриэлу Жезусу. | soccernews.ru

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