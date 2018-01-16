"Реал" интересуется вингером "Арсенала"

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"Реал" интересуется вингером "Арсенала"Мадридский "Реал" интересуется вингером лондонского "Арсенала" Рейссом Нельсоном, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вопрос с приобретением 18-летнего игрока, выступающего за молодежную команду "канониров". Также перспективный футболист водит в сферу интересов французского ПСЖ.

Напомним, Роналду поставил условие "Реалу". | soccernews.ru

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Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

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