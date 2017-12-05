"Реал" интересуется вингером "Манчестер Сити"

Теги реал мадридрахим стерлингманчестер сити

"Реал" интересуется вингером "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" интересуется вингером английского "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, информирует FootMercato.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста в качестве одного из вариантов усиления своей атаки. Предпринять попытки подписать англичанина "сливочные" могут уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Иско назвал одну из самых проблемных позиций в "Реале". | soccernews.ru

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