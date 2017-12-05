"Реал" интересуется вингером "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" интересуется вингером английского "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, информирует FootMercato.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего футболиста в качестве одного из вариантов усиления своей атаки. Предпринять попытки подписать англичанина "сливочные" могут уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, Иско назвал одну из самых проблемных позиций в "Реале". | soccernews.ru