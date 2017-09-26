"Реал" интересуется вингером ПСЖ

Мадридский "Реал" заинтересовался вингером французского ПСЖ Юлианом Дракслером, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе рассматривается вариант с приобретением 24-летнего футболиста "красно-синих". Сами парижане ввиду возникших проблем с соблюдением правил финансового Fair Play, в случае поступления достойного предложения будет не против расстаться с немцем.

В нынешнем сезоне Дракслер сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за ПСЖ.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru