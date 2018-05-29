"Реал" интересуется защитниками миланских грандов

Мадридский "Реал" определился с приоритетными кандидатами на усиление своего центра обороны, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, королевский клуб заинтересован в подписании защитника "Атлетико" Хосе Марии Хименеса. Альтернативами уругвайцу "сливочные" выбрали Милана Шкриньяра ("Интер") и Алессио Романьоли ("Милан").

Напомним, Роналду близок к переходу в ПСЖ. | soccernews.ru