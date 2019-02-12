"Реал" интересуется защитником "Челси"

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"Реал" интересуется защитником "Челси"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику "Челси" Маркосу Алонсо, сообщает AS.

По сведениям изданиям, королевский клуб хочет воспользоваться кризисом "синих" и переманить одного из их лидеров в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что 28-летний фулбек является воспитанником "сливочных", однако за основную команду сыграл всего один матч.

Контракт Алонсо с "Челси" рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец сыграл за "аристократов" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

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chester_field
chester_field

да он никакущий

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