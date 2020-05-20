"Реал" интересуется защитником "Лилля" Габриэлем

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"Реал" интересуется защитником "Лилля" Габриэлем

"Реал" хочет найти нового центрального защитника. Мадридский клуб заинтересован в игроке "Лилля" Габриэле. Об этом сообщает AS.

22-летний футболист играет в "Лилле" с 2017 года. В этом сезоне бразилец участвовал в 34 матчах, отметившись 1 голом. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2023 года.

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