"Реал" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

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"Реал" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает The Sun, у мадридского клуба не должно возникнуть проблем при трансфере, так как наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на игрока в будущем.

Байи выступает за "МЮ" с 2016 года. В этом сезоне 24-летний ивуариец провел 17 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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