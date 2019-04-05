"Реал" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает The Sun, у мадридского клуба не должно возникнуть проблем при трансфере, так как наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на игрока в будущем.

Байи выступает за "МЮ" с 2016 года. В этом сезоне 24-летний ивуариец провел 17 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Рабьо не перейдет в "Реал". | http://soccernews.ru