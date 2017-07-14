"Реал" интересуется защитником ПСЖ

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"Реал" интересуется защитником ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, в королевском клубе видят в 25-летнем бельгийце замену Данило, который близок к уходу из команды.

Также отмечается, что сам Менье может захотеть сменить клубную прописку в виду перехода в ПСЖ звёздного бразильца Дани Алвеса.

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