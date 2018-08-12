Мадридский "Реал" интересуется защитником "Севильи" Серхио Эскудеро, информирует Football Espana.

По сведениям источника, "сливочные" планируют уже в ближайшее время сделать предложение по 28-летнему беку "красно-белых", предложив за него 10 миллионов евро и своего голкипера Кико Касилью.

В прошлом сезоне Эскудеро забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 45 матчах за "Севилью".

Напомним, Лопетеги высказался о будущей конкуренции Наваса и Куртуа. | soccernews.ru