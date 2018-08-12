"Реал" интересуется защитником "Севильи"

1 Теги реал мадридсевильясерхио эскудерофрансиско касилья

"Реал" интересуется защитником "Севильи"Мадридский "Реал" интересуется защитником "Севильи" Серхио Эскудеро, информирует Football Espana.

По сведениям источника, "сливочные" планируют уже в ближайшее время сделать предложение по 28-летнему беку "красно-белых", предложив за него 10 миллионов евро и своего голкипера Кико Касилью.

В прошлом сезоне Эскудеро забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи в 45 матчах за "Севилью".

Напомним,  Лопетеги высказался о будущей конкуренции Наваса и Куртуа. | soccernews.ru

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Реал везде находит свою выгоду

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