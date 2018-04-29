"Реал" интересуется защитником "Тоттенхэма"

Теги реал мадридтоби алдервейрелдтоттенхэм

"Реал" интересуется защитником "Тоттенхэма"Мадридский "Реал" интересуется защитником лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением 29-летнего "шпор" в ближайшее трансферное окно. "Тоттенхэм" уже определился, что будет готов отпустить бельгийца за сумму в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алдервейрелд сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Бензема одержал 200-ю победу в Ла Лиге в составе "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов