"Реал" интересуется защитником "Тоттенхэма"

Мадридский "Реал" интересуется защитником лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением 29-летнего "шпор" в ближайшее трансферное окно. "Тоттенхэм" уже определился, что будет готов отпустить бельгийца за сумму в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алдервейрелд сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Тоттенхэм".