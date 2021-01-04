"Реал" интересуется защитником "Вильярреала"
Центральный защитник "Вильярреала" Пау Торрес является трансферной целью мадридского "Реала", сообщает Cope.es.
По информации источника, "сливочные" видят в 23-летнем футболисте замену для своего капитана Серхио Рамоса, у которого по окончании сезона истекает контракт с клубом.
"Жёлтая субмарина" оценивает Торреса в 50 миллионов евро, "Реал" готов заплатить за него 25 миллионов.
Напомним, что "бланкос" также близки к усилению обороны игроком "Баварии" Давидом Алабой.
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|Команда
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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