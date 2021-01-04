"Реал" интересуется защитником "Вильярреала"

Центральный защитник "Вильярреала" Пау Торрес является трансферной целью мадридского "Реала", сообщает Cope.es.

По информации источника, "сливочные" видят в 23-летнем футболисте замену для своего капитана Серхио Рамоса, у которого по окончании сезона истекает контракт с клубом.

"Жёлтая субмарина" оценивает Торреса в 50 миллионов евро, "Реал" готов заплатить за него 25 миллионов.

Напомним, что "бланкос" также близки к усилению обороны игроком "Баварии" Давидом Алабой.

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