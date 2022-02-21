"Реал" интересуется звездой "Лидса"

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"Реал" интересуется звездой "Лидса"

Фото: инстаграм Рафиньи\Автор неизвестен

Бразильский форварда "Лидс Юнайтед" Рафинья может перебраться в один из грандов Ла Лиги, сообщает издание Sport.

По информации источника, в подписании бразильца заинтересован мадридский "Реал".

Отмечается, что Рафинья приостановил переговоры о продлении контракта с английским клубом.

Ранее сообщалось, что "Бавария" согласовала трансфер игрока еще в январе.

В нынешнем сезоне Рафинья сыграл в 22 матчах АПЛ, в которых забил 9 голов и отдал два ассиста.

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