"Реал" ищет нового центрального защитника

Мадридский "Реал" всё-таки может выйти на трансферный рынок в январе, сообщает El Confidencial.

По информации источника, королевский клуб ищет нового центрального защитника, так как Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Хесус Вальехо часто пропускают матчи из-за проблем со здоровьем.

При этом у "Реала" есть определённые требования к потенциальному новичку. Так, центрбек должен быть опытным, недорогим и незаигранным в Лиге Чемпионов.

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