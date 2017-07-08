"Реал" исключил из продаж футболки с фамилией Хамеса

Теги хамес родригесреал мадрид

"Реал" исключил из продаж футболки с фамилией ХамесаМадридский "Реал" исключил из продаж в своих клубных магазинах футболки с фамилией полузащитника команды Хамеса Родригеса, что лишний раз указывает на то, что следующий сезон колумбиец начнет в новой команде.

Напомним, "Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании Мбаппе. | soccernews.ru

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