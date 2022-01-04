"Реал" исключил трансфер Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Будущее французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным.

Как сообщает издание OKDiario, "Реал Мадрид" не договорился с Погба по условиям контракта и полностью исключил его подписание предстоящим летом.

По информации источника, француз уже знает, что королевский клуб больше не обратиться к нему и теперь склоняется к переходу в ПСЖ.

"Реал Мадрид" отныне не претендует на Погба - его требования по контракту и требования Райолы по комиссионным неприемлемы для клуба.

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