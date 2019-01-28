"Реал" испытывает огромные проблемы с обороной перед матчем с "Алавесом"

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"Реал" испытывает огромные проблемы с обороной перед матчем с "Алавесом"

"Реал" испытывает огромные проблемы с обороной перед матчем 22-го тура Примеры против "Алавеса", сообщает Marca.

По сведениям издания, ближайшую игру чемпионата точно пропустят дисквалифицированные Дани Карвахаль и Рафаэль Варан. Кроме того, под вопросом участие в вышеуказанном поединке капитана "сливочных" Серхио Рамоса, получившего травму колена.

Напомним, что матч "Реал" - "Алавес" состоится в воскресенье, 3 февраля, в 22:45 по московскому времени.

По итогам 21 тура "бланкос" занимают третье место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков.

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