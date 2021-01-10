"Реал" из-за погоды не вернется в Мадрид и сразу полетит на матч Суперкубка

Погода внесла корректировки в планы "Реала". "Королевский клуб" не может вернуться домой в Мадрид в ближайшее время. Виной этому сильные снегопады в Испании.

По информации As, "сливочные" все еще остаются в Памплоне после вчерашнего матча с "Осасуной" (0:0) в 18-м туре Ла Лиги.

В связи с обстоятельствами, "Реал" намерен завтра утром вылететь сразу в Малагу, где в четверг состоится матч Суперкубка Испании с "Атлетиком".

Стоит отметить, что протоколы безопасности во время коронавируса, обязывают футболистов находиться в отеле все время.



Напомним, что "Реал" добирался в Памплону с большими проблемами. Несколько часов самолет с игроками простоял на взлетно-посадочной полосе, ожидая разрешения на вылет. Руководство аэропорта было вынуждено задержать взлет из-за обледенелой полосы.



Читать также: "Реал" потерял очки в матче с "Осасуной"