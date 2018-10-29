Мадридский "Реал" из-за травмы потерял ещё одного игрока, сообщает Marca.

По сведениям издания, вслед за Марсело в лазарет королевского клуба угодил нападающий Мариано Диас. У него имеется мышечный дискомфорт.

В связи с этим участие форварда в ближайших играх "сливочных" находится под вопросом.

Мариано в этом сезоне сыграл за "Реал" 8 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Впервые за более чем 70 лет "Реал" не имеет положительной разницы забитых и пропущенных мячей после 10-ти туров чемпионата. | http://soccernews.ru