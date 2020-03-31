"Реал" изменил позицию в вопросе урезания зарплат футболистов

Игрокам мадридского "Реала", скорее всего, придётся пойти на уменьшение зарплат, сообщает El Pais.

По информации источника, изначально королевский клуб не планировал урезать оклады, однако тогда была уверенность, что удастся завершить текущие розыгрыши Примеры и Лиги Чемпионов.

Теперь же в "Реале" всерьёз сомневаются, что пандемия не поставит крест на нынешнем сезоне. Если худший сценарий всё же станет реальностью, то все потерпят колоссальные убытки, в том числе и мадридцы.

Напомним, что накануне футболисты "Барселоны" пошли на 70-процентное сокращение зарплатного фонда.

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