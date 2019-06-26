"Реал" изучает возможность приобретения лидера "Аякса"

Теги реал мадридаяксдонни ван де бекполь погбатрансферы

"Реал" изучает возможность приобретения лидера "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает Marca.

По сведениям издания, 22-летний голландец - первый в списке альтернатив хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Поскольку переговоры о трансфере француза проходят очень сложно, королевский клуб начал изучать возможность приобретения лидера "Аякса".

Амстредамский гранд готов продать ван де Бека за 60-70 миллионов евро. Это почти на 100 миллионов меньше, чем "Реалу" придётся заплатить за Погба.

В минувшем сезоне футболист сыграл за "Аякс" 57 матчей, забил 17 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: "Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии

Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов