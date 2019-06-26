"Реал" изучает возможность приобретения лидера "Аякса"

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает Marca.

По сведениям издания, 22-летний голландец - первый в списке альтернатив хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Поскольку переговоры о трансфере француза проходят очень сложно, королевский клуб начал изучать возможность приобретения лидера "Аякса".

Амстредамский гранд готов продать ван де Бека за 60-70 миллионов евро. Это почти на 100 миллионов меньше, чем "Реалу" придётся заплатить за Погба.

В минувшем сезоне футболист сыграл за "Аякс" 57 матчей, забил 17 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: "Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену. | http://soccernews.ru