"Реал" контактировал с бывшим наставником "Зенита"

Мадридский "Реал" продолжает поиски нового главного тренера, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, очередным претендентом на вакантный пост наставника королевского клуба стал португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. "Сливочные" уже выходили на контакт с 40-летним тренером, который в настоящее время находится без клуба, однако пока конкретных предложений от испанского гранда не поступало.

Ранее Виллаш-Боаш работал с "Академикой", "Порту", "Челси", "Тоттенхэмом", "Зенитом" и "Шанхай СИПГ".

Напомним, Ковачич намерен определиться с будущим после разговора с новым главным тренером "Реала". | soccernews.ru