"Реал" контактировал с Почеттино перед Эль Класико

"Реал" связывался с экс-тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Как сообщает Onda Cero, мадридский клуб подстраховался на тот случай, если бы Зинедин Зидан решил бы покинуть клуб, в случае поражения от "Барселоны". На этот случай клуб контактировал с Почеттино до Эль Класико, которое завершилось победой "сливочных" со счетом 3:1.

При этом журналист Хосе Рамон де ла Морена заявил, что "Реал" не стал бы увольнять Зидана, если бы победу одержала "Барса". Зидан может покинуть клуб только по собственному желанию.

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